قلقيلية: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)





وكان رواجبة، أعلن مساء أمس الاثنين، تسجيل 10 حالات تعافٍ من المصابين بفيروس (كورونا).









رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19)، وجميعها من مدينة قلقيلية.وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): أنه وبذلك يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة في المحافظة 223 إصابة، فيما هناك عدد من العينات، ننتظر نتائجها، وسيتم الإعلان عنها حال ظهورها.