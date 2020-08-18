قلقيلية: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19)، وجميعها من مدينة قلقيلية.
وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): أنه وبذلك يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة في المحافظة 223 إصابة، فيما هناك عدد من العينات، ننتظر نتائجها، وسيتم الإعلان عنها حال ظهورها.
أعلن محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19)، وجميعها من مدينة قلقيلية.
وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): أنه وبذلك يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة في المحافظة 223 إصابة، فيما هناك عدد من العينات، ننتظر نتائجها، وسيتم الإعلان عنها حال ظهورها.
وكان رواجبة، أعلن مساء أمس الاثنين، تسجيل 10 حالات تعافٍ من المصابين بفيروس (كورونا).
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