الشرطة الإسرائيلية تهدم منزلاً في اللد بأراضي الـ 48

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

هدمت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، منزلاً تعود ملكيته لعائلة أبو زايد، في مدينة اللد داخل اراضي عام 48، بحجة البناء دون ترخيص.



وكانت الشرطة الإسرائيلية، قد طوقت المكان، ومنعت الأهالي من الاقتراب، قبل أن تهدم الجرافات منزل أبو زايد في مدينة اللد بحي شنير.



يذكر، أن السلطات الإسرائيلية، تستهدف منازل الأهالي بالهدم، وتحاول التضييق عليهم في منطقة النقب ومدينة اللد، لحملهم على الرحيل من هذه المناطق، والاستيلاء على أراضيهم.