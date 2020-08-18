عاجل

  • دخول أعضاء المحكمة الدولية باغتيال الحريري للنطق بالحكم

  • بدء جلسات النطق بالحكم بقضية اغتيال الحريري

  • قناة (كان): اجتماع لـ (كابينت) ظهر اليوم للاستماع من نتنياهو حول تفاصيل اتفاقية الإمارات

مباشر | بدء جلسات النطق بالحكم بقضية اغتيال الحريري

دولي

رغم المعاهدة.. إسرائيل تطلب من واشنطن عدم بيع الإمارات طائرات (إف 35)

رغم المعاهدة.. إسرائيل تطلب من واشنطن عدم بيع الإمارات طائرات (إف 35)
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حكومة تل أبيب، طلبت من الولايات المتحدة، عدم بيع طائرات "أف 35" للإمارات حتى بعد تطبيع العلاقات بين البلدين.

ونقلت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين، أن "طلب الحكومة الإسرائيلية، يأتي بسبب مخاوف من أن تكون هناك محادثات سرية مع الدولة الخليجية، تفضي إلى اتفاق بشأن بيع معدات عسكرية حساسة، دون إطلاع كبار المسؤولين الأمنيين في إسرائيل" وفق (روسيا اليوم).

وبحسب المسؤولين، "ضغطت دول الخليج في الماضي على إسرائيل لإزالة معارضتها للصفقات".

وأضافت الصحيفة، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وافق على بيع معدات تكنولوجية متطورة للإمارات، ضمن اتفاق التطبيع، لكنه شدد على عدم بيع الطائرات الأمريكية".

وأكدت، أن "إسرائيل تتطلع إلى أن تبقى الجهة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك تلك الطائرات الأمريكية المتطورة".

أخبار ذات صلة

إسرائيل: المصادقة على مشروع قانون إرجاء موعد تمرير الميزانية بالقراءة الأولى

إسرائيل: المصادقة على مشروع قانون إرجاء موعد تمرير الميزانية بالقراءة الأولى

إسرائيل: تسجيل 1657 إصابة جديدة.. توصية بالإغلاق الفوري

إسرائيل: تسجيل 1657 إصابة جديدة.. توصية بالإغلاق الفوري

(كورونا) عالمياً: نحو 778 ألف وفاة و22 مليوناً و50 ألف اصابة

(كورونا) عالمياً: نحو 778 ألف وفاة و22 مليوناً و50 ألف اصابة

ترامب: &#34;التزوير&#34; الطريقة الوحيدة لخسارتي انتخابات الرئاسة

ترامب: "التزوير" الطريقة الوحيدة لخسارتي انتخابات الرئاسة

كوشنر يُوجه انتقاداً للكويت.. تتخذ موقفاً متشدداً لصالح الفلسطينيين وهذا أمر غير بناء

كوشنر يُوجه انتقاداً للكويت.. تتخذ موقفاً متشدداً لصالح الفلسطينيين وهذا أمر غير بناء

ظريف يُهاجم أمريكا والسعودية.. السياسات الخاطئة أوصلت لبنان لما هو عليه

ظريف يُهاجم أمريكا والسعودية.. السياسات الخاطئة أوصلت لبنان لما هو عليه

غرينبلات: لم يتم إلغاء خطة الضم بل تم تأجيلها

غرينبلات: لم يتم إلغاء خطة الضم بل تم تأجيلها

زوجة أوباما: ترامب رئيس غير كُفء

زوجة أوباما: ترامب رئيس غير كُفء

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الاحتلال يُصيب شاباً بجروح خطيرة خلال مواجهات في جبل المكبر

الاحتلال يُصيب شاباً بجروح خطيرة خلال مواجهات في جبل المكبر

حركة حماس تنعى الشهيد أشرف هلسة

حركة حماس تنعى الشهيد أشرف هلسة

القدس: إصابة شاب بجروح خطيرة بمواجهات مع الاحتلال في جبل المكبر

القدس: إصابة شاب بجروح خطيرة بمواجهات مع الاحتلال في جبل المكبر

لاعتقال جريح.. قوات الاحتلال تقتحم مستشفى المقاصد

لاعتقال جريح.. قوات الاحتلال تقتحم مستشفى المقاصد

الزراعة بغزة تُحدد مساحة زراعة &#34;الفراولة&#34; للموسم الحالي

الزراعة بغزة تُحدد مساحة زراعة "الفراولة" للموسم الحالي

الاحتلال يهدم منزل مكون من أربعة طوابق في جبل المكبر بالقدس

الاحتلال يهدم منزل مكون من أربعة طوابق في جبل المكبر بالقدس

القيادي منصور: الوحدة الوطنية هي الرد الأمثل على جريمة التطبيع

القيادي منصور: الوحدة الوطنية هي الرد الأمثل على جريمة التطبيع

الولايات المتحدة: وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية

الولايات المتحدة: وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية

منوعات

رد فعل غير متوقع من نيكول سعفان بعد تصدر خبر علاقتها بطارق العريان

رد فعل غير متوقع من نيكول سعفان بعد تصدر خبر علاقتها بطارق العريان

شاهد: رانيا يوسف تثير الجدل مجددا ببدلة رقص

شاهد: رانيا يوسف تثير الجدل مجددا ببدلة رقص

صور: فيفي عبده بإطلاله جريئة من الساحل الشمالي

صور: فيفي عبده بإطلاله جريئة من الساحل الشمالي

شاهد: لعشاق بوليوود.. أفضل 10 أفلام هندية في التاريخ

شاهد: لعشاق بوليوود.. أفضل 10 أفلام هندية في التاريخ

شاهد: نجوم ونجمات تعرضوا للخيانة الزوجية.. اعترافات وقصص مثيرة

شاهد: نجوم ونجمات تعرضوا للخيانة الزوجية.. اعترافات وقصص مثيرة

شاهد: (مأذون المشاهير) يكشف كواليس ليلة طلاق نور الشريف من بوسي..لن تصدقها

شاهد: (مأذون المشاهير) يكشف كواليس ليلة طلاق نور الشريف من بوسي..لن تصدقها

أصالة ترد على الخيانة بصورة لإبنيها وتُعلق: &#34;لولاهما لكان لقلبي حديث آخر&#34;

أصالة ترد على الخيانة بصورة لإبنيها وتُعلق: "لولاهما لكان لقلبي حديث آخر"

صور: إبنة ماجدة زكي وكمال أبو رية تُشعل السوشيال ميديا.. فمن تشبه؟

صور: إبنة ماجدة زكي وكمال أبو رية تُشعل السوشيال ميديا.. فمن تشبه؟

شاهد: بعد أنباء زواجها من طارق العريان.. معلومات لا تعرفها عن نيكول سعفان

شاهد: بعد أنباء زواجها من طارق العريان.. معلومات لا تعرفها عن نيكول سعفان

شاهد: ماغي فرح تصدم متابعيها بتوقعات جديدة للفترة القادمة

شاهد: ماغي فرح تصدم متابعيها بتوقعات جديدة للفترة القادمة

عربي

مصر تخفض وزن رغيف الخبز المدعوم 20 جراماً وتُعدل تكلفة جوال الدقيق

مصر تخفض وزن رغيف الخبز المدعوم 20 جراماً وتُعدل تكلفة جوال الدقيق

فضائح متهمي الصندوق الماليزي تتوالى: بنك المُتّّهم الأول.. فَلَّسْ

فضائح متهمي الصندوق الماليزي تتوالى: بنك المُتّّهم الأول.. فَلَّسْ

التعاون الإسلامي: الحوثيون تمادوا في استهداف المدنيين

التعاون الإسلامي: الحوثيون تمادوا في استهداف المدنيين

تَرقّبُ في لبنان قبل ساعات من الحكم بقضية اغتيال رفيق الحريري

تَرقّبُ في لبنان قبل ساعات من الحكم بقضية اغتيال رفيق الحريري