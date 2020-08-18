سلطنة عُمان تدعو إلى استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

جددت سلطنة عُمان، الدعوة لتحقيق سلام شامل في الشرق الأوسط، مؤكدة ضرورة استئناف مفاوضات السلام، وتحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني.



وأعلنت وزارة الخارجية العمانية، أن الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، يوسف بن علوي، تلقى أمس، اتصالاً من نظيره الإسرائيلي، غابي أشكنازي، بعد أقل من أسبوع على توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لإقامة علاقات رسمية بينهما.



وقالت وزارة الخارجية العمانية عبر موقعها على (تويتر)، إن بن علوي، أكد لأشكنازي خلال الاتصال على موقف السلطنة الداعم لتحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط.



كما أكد على ضرورة تحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يتوافق في ذات الوقت مع الموقف العربي".



كما تلقى بن علوي في وقت لاحق، اتصالاً هاتفياً من اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، وقالت وزارة الخارجية العمانية: إن الرجوب أعرب عن تقديرهم واطمئنانهم لدور السلطنة، وسياستها المتوازنة والحكيمة إزاء القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.



وأكد بن علوي على عمق العلاقات العمانية- الفلسطينية، وجهود السلطنة الإقليمية والدولية، الداعمة لفرص تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط.