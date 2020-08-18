ترامب: "التزوير" الطريقة الوحيدة لخسارتي انتخابات الرئاسة

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رام الله - دنيا الوطن

حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من حدوث تزوير في نتائج الانتخابات، خلال تصريحات له في ولاية ويسكونسن، الاثنين.



وقال ترامب إن "الطريقة الوحيدة التي سنخسر بها هذه الانتخابات هي إذا تم تزوير الانتخابات- تذكروا ذلك. إنها الطريقة الوحيدة التي سنخسر بها هذه الانتخابات، لذلك علينا توخي الحذر الشديد" وفق (cnn بالعربية).



وأضاف ترامب: "الطريقة الوحيدة التي سيفوزون بها هي بهذه الطريقة، ولا يمكننا أن ندع ذلك يحدث".



ولا يوجد دليل على أن الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، تنطوي على احتمالية حدوث تزوير على نطاق واسع.



ومن شأن تصريحات ترامب، يوم الاثنين، عدم فعل الكثير؛ لتخفيف المخاوف من أنه لن يكون على استعداد لقبول نتائج الانتخابات.