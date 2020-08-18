الأسير أشرف حنايشة من قباطية يدخل عامه الـ 15 في الأسر

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رام الله - دنيا الوطن

دخل الأسير أشرف محمد عبد الخالق حنايشة، من بلدة قباطية جنوب جنين، اليوم الثلاثاء، عامه الخامس عشر على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.



وذكر مدير نادي الأسير في مدينة جنين، منتصر سمور، أن الأسير حنايشة معتقل منذ العام 2006، وحكمت سلطات الاحتلال عليه بالسجن مدى الحياة.