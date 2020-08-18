الاحتلال يفتش مساكن المواطنين في الأغوار ويُهددهم بعدم التوجه إلى أراضيهم

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رام الله - دنيا الوطن

فتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منتصف الليلة الماضية، مساكن المواطنين في منطقة عين الحلوة في الأغوار الشمالية.



وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس، معتز بشارات: إن قوات الاحتلال، هددت المواطنين بعد تفتيش مساكنهم، بعدم التوجه إلى الأراضي القريبة من البؤرة الاستيطانية الجديدة في منطقة أبو القندول، تحت ذريعة الاستيلاء عليها لصالح المستوطنين.