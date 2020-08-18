الاحتلال يفتش مساكن المواطنين في الأغوار ويُهددهم بعدم التوجه إلى أراضيهم
رام الله - دنيا الوطن
فتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منتصف الليلة الماضية، مساكن المواطنين في منطقة عين الحلوة في الأغوار الشمالية.
وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس، معتز بشارات: إن قوات الاحتلال، هددت المواطنين بعد تفتيش مساكنهم، بعدم التوجه إلى الأراضي القريبة من البؤرة الاستيطانية الجديدة في منطقة أبو القندول، تحت ذريعة الاستيلاء عليها لصالح المستوطنين.
فتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منتصف الليلة الماضية، مساكن المواطنين في منطقة عين الحلوة في الأغوار الشمالية.
وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس، معتز بشارات: إن قوات الاحتلال، هددت المواطنين بعد تفتيش مساكنهم، بعدم التوجه إلى الأراضي القريبة من البؤرة الاستيطانية الجديدة في منطقة أبو القندول، تحت ذريعة الاستيلاء عليها لصالح المستوطنين.
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