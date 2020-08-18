شؤون فلسطينية

إصابتان في ثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة بقطاع غزة

إصابتان في ثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة بقطاع غزة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، اليوم الثلاثاء، بتسجيل لدى دائرة حوادث الطرق خلال الـ 24 ساعة الماضية، ثلاث حوادث سير.

ونتج عن الحوادث، إصابتان، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات، ومكونات الطريق.  

وفيما يتعلق بحالة الطرق، قالت "المرور": إن هناك حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية.

كما أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

أخبار ذات صلة

الأسير أشرف حنايشة من قباطية يدخل عامه الـ 15 في الأسر

الأسير أشرف حنايشة من قباطية يدخل عامه الـ 15 في الأسر

الاحتلال يفتش مساكن المواطنين في الأغوار ويُهددهم بعدم التوجه إلى أراضيهم

الاحتلال يفتش مساكن المواطنين في الأغوار ويُهددهم بعدم التوجه إلى أراضيهم

حنا عيسى: كلما وضع الإنسان المناصب نصب عينيه يبدأ الفساد في سلوكه

حنا عيسى: كلما وضع الإنسان المناصب نصب عينيه يبدأ الفساد في سلوكه

العسيلي: عدد العمال عاد للوضع الطبيعي مع إعادة عجلة الحياة للاقتصاد

العسيلي: عدد العمال عاد للوضع الطبيعي مع إعادة عجلة الحياة للاقتصاد

الاحتلال يهدم عمارة سكنية قيد الإنشاء في جبل المكبر بالقدس

الاحتلال يهدم عمارة سكنية قيد الإنشاء في جبل المكبر بالقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

قيادي بـ &#34;التنفيذية&#34;: الحديث عن وهم إعادة إحياء التضامن العربي المشترك &#34;مضيعة للوقت&#34;

قيادي بـ "التنفيذية": الحديث عن وهم إعادة إحياء التضامن العربي المشترك "مضيعة للوقت"

تجمع الفنانين الديمقراطيين: ندعو الفنان محمد عساف للانسحاب من مهرجان دبي

تجمع الفنانين الديمقراطيين: ندعو الفنان محمد عساف للانسحاب من مهرجان دبي

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الأسير أشرف حنايشة من قباطية يدخل عامه الـ 15 في الأسر

الأسير أشرف حنايشة من قباطية يدخل عامه الـ 15 في الأسر

الاحتلال يفتش مساكن المواطنين في الأغوار ويُهددهم بعدم التوجه إلى أراضيهم

الاحتلال يفتش مساكن المواطنين في الأغوار ويُهددهم بعدم التوجه إلى أراضيهم

إصابتان في ثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة بقطاع غزة

إصابتان في ثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة بقطاع غزة

حنا عيسى: كلما وضع الإنسان المناصب نصب عينيه يبدأ الفساد في سلوكه

حنا عيسى: كلما وضع الإنسان المناصب نصب عينيه يبدأ الفساد في سلوكه

الاحتلال يهدم عمارة سكنية قيد الإنشاء في جبل المكبر بالقدس

الاحتلال يهدم عمارة سكنية قيد الإنشاء في جبل المكبر بالقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

تجمع الفنانين الديمقراطيين: ندعو الفنان محمد عساف للانسحاب من مهرجان دبي

تجمع الفنانين الديمقراطيين: ندعو الفنان محمد عساف للانسحاب من مهرجان دبي

الحركي للصحفيين: مقابلة قناة (سكاي نيوز عربية) مع نتنياهو انحطاط إعلامي

الحركي للصحفيين: مقابلة قناة (سكاي نيوز عربية) مع نتنياهو انحطاط إعلامي

منوعات

شاهد: لعشاق بوليوود.. أفضل 10 أفلام هندية في التاريخ

شاهد: لعشاق بوليوود.. أفضل 10 أفلام هندية في التاريخ

شاهد: نجوم ونجمات تعرضوا للخيانة الزوجية.. اعترافات وقصص مثيرة

شاهد: نجوم ونجمات تعرضوا للخيانة الزوجية.. اعترافات وقصص مثيرة

شاهد: (مأذون المشاهير) يكشف كواليس ليلة طلاق نور الشريف من بوسي..لن تصدقها

شاهد: (مأذون المشاهير) يكشف كواليس ليلة طلاق نور الشريف من بوسي..لن تصدقها

أصالة ترد على الخيانة بصورة لإبنيها وتُعلق: &#34;لولاهما لكان لقلبي حديث آخر&#34;

أصالة ترد على الخيانة بصورة لإبنيها وتُعلق: "لولاهما لكان لقلبي حديث آخر"

صور: إبنة ماجدة زكي وكمال أبو رية تُشعل السوشيال ميديا.. فمن تشبه؟

صور: إبنة ماجدة زكي وكمال أبو رية تُشعل السوشيال ميديا.. فمن تشبه؟

شاهد: بعد أنباء زواجها من طارق العريان.. معلومات لا تعرفها عن نيكول سعفان

شاهد: بعد أنباء زواجها من طارق العريان.. معلومات لا تعرفها عن نيكول سعفان

شاهد: ماغي فرح تصدم متابعيها بتوقعات جديدة للفترة القادمة

شاهد: ماغي فرح تصدم متابعيها بتوقعات جديدة للفترة القادمة

هل ألمحت روان بن حسين إلى امكانية حبس زوجها على طريقة هيفاء وهبي؟

هل ألمحت روان بن حسين إلى امكانية حبس زوجها على طريقة هيفاء وهبي؟

نسرين طافش: ما يحدث اليوم لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ

نسرين طافش: ما يحدث اليوم لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ

شاهد: لطفي لبيب يبكي وأحمد عز يُقبّل يده أمام الجمهور

شاهد: لطفي لبيب يبكي وأحمد عز يُقبّل يده أمام الجمهور

عربي

فضائح متهمي الصندوق الماليزي تتوالى: بنك المُتّّهم الأول.. فَلَّسْ

فضائح متهمي الصندوق الماليزي تتوالى: بنك المُتّّهم الأول.. فَلَّسْ

التعاون الإسلامي: الحوثيون تمادوا في استهداف المدنيين

التعاون الإسلامي: الحوثيون تمادوا في استهداف المدنيين

السودان.. وفيات (كورونا) تتجاوز حاجز الـ800

السودان.. وفيات (كورونا) تتجاوز حاجز الـ800

خفر السواحل الإماراتي يشتبك مع ثمانية قوارب مخالفة

خفر السواحل الإماراتي يشتبك مع ثمانية قوارب مخالفة