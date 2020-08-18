إصابتان في ثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة بقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، اليوم الثلاثاء، بتسجيل لدى دائرة حوادث الطرق خلال الـ 24 ساعة الماضية، ثلاث حوادث سير.
أفادت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، اليوم الثلاثاء، بتسجيل لدى دائرة حوادث الطرق خلال الـ 24 ساعة الماضية، ثلاث حوادث سير.
ونتج عن الحوادث، إصابتان، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات، ومكونات الطريق.
وفيما يتعلق بحالة الطرق، قالت "المرور": إن هناك حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية.
كما أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.
كما أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.
التعليقات