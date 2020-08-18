فضائح متهمي الصندوق الماليزي تتوالى: بنك المُتّّهم الأول.. فَلَّسْ





وقالت المصادر: إن المركزي القمري، سيقوم بإدارة البنك لمدة 6 أشهر؛ لتسيير أموره، لحين التوصل لعلاج مشاكله، أو الحكم عليه بالإفلاس.





وأضافت: أنه من بين الأسباب التي دعت لمركزي القمري إلى وضع يده على البنك توافر شبهات حول عمليات غسل أموال بقيمة 1.7 مليون يورو تتعلق بالصندوق الماليزي، تم تحويلها من الخارج إلى 4 حسابات مفتوحة في البنك الفدرالي التجاري باسم الشيخ صباح المبارك، وأحد أبنائه إضافة إلى المتهم الرئيسي في اختلاس الصندوق جو لو وآخر.





وأشارت المصادر إلى أن المبلغ الذي دخل جزر القمر كان منتصف عام 2016 حُوِّل منه 1.6 مليون يورو إلى حسابات في جزر كايمن باسم شركة الوسيط انترناشيونال، وشركة باسم (ليالينا) مقرها فرنسا، وبطاقات أميركان إكسبرس مملوكة لجو لو.





وأوضحت أن البنك المركزي في جزر القمر أغلق الحسابات الأربعة فور اكتشافه شبهات عمليات غسل الأموال، خصوصاً أن من بينها حساباً يخص المتهم الرئيسي في اختلاسات الصندوق الماليزي جو لو.





وبينت المصادر، أن الحسابات الأربعة فتحت لدى البنك الفدرالي التجاري من دون علم البنك المركزي في جزر القمر على اعتبار أن هناك تشدداً لدى حكومة جزر القمر بخصوص فتح حسابات مصرفية لأشخاص غير مقيمين فيها إلا بأخذ موافقة من الجهات الرقابية العليا وهذا لم يحصل.





وأكدت المصادر أن الحسابات الأربعة في البنك الفدرالي التجاري فُتحت خلسة، وبمعرفة وأمر من الشيخ صباح المبارك وبكتاب مذيل بتوقيعه موجه إلى مدير البنك.





قالت مصادر (القبس) إن الشيخ صباح المبارك، سبق أن طلب في خطاب رسمي من محافظ البنك المركزي بجزر القمر- حصلت القبس على نسخة منه- فتح 12 حساباً لعدد من الشخصيات الكويتية والعربية والماليزية، وشركات مقرها الكويت، إلا أن المحافظ لم يستجب لعدم إقامة الأشخاص في جزر القمر أو لعدم توافر أفرع لشركاتهم فيها.





وأضافت المصادر، أن الأسماء التي طلب صباح المبارك فتح حسابات لها لافتة، وبينها شيخ ذو منصب قيادي حكومي ولا يزال على رأس عمله حتى الآن.

رام الله - دنيا الوطنكشفت مصادر رفيعة لـ (القبس) أن البنك المركزي في جزر القمر، وضع يده على البنك الفدرالي التجاري، المملوك للشيخ صباح جابر المبارك بنسبة 100% منذ عام 2015 (قبل 2015 كان يملكه بالشراكة مع بشار كيوان) في جمهورية جزر القمر، وذلك للتعثُّر الشديد الذي يمر به، سواء من نقص سيولة أو انعدام الاحتياطيات النقدية.