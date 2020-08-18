التعاون الإسلامي: الحوثيون تمادوا في استهداف المدنيين



ودان الدكتور العثيمين، بشدة، إطلاق الحوثين مقذوفاً عسكرياً من داخل الأراضي اليمنية، باتجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان السعودية، وفق ما نقلته (صحيفة الشؤق الأوسط).



وشدد على وقوف منظمة التعاون الإسلامي، وتضامنها مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات؛ لحماية أراضيها والمواطنين والمقيمين.

رام الله - دنيا الوطنأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين،، تمادي جماعة الحوثيين، ومن يمدها بالسلاح والمال في استهداف الأبرياء والمنازل والمناطق السكنية.