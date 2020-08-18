العسيلي: عدد العمال عاد للوضع الطبيعي مع إعادة عجلة الحياة للاقتصاد





وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن عدد العمال عاد للوضع الطبيعي، بعدما كانت المؤسسات، تعمل بـ 50%، وكانت 100 ألف مؤسسة عاطلة عن العمل.



وتابع العسيلي: الآن مع إعادة عجلة الحياة للاقتصاد، وإعادة كل المنشآت للعمل، لا توجد إلا صالات الأفراح، وبعض المهن التي تشكل فقط 2-3% من الاقتصاد الفلسطيني معطلة، مع العلم أن لديها تأثيرها في حجم السيولة.



وشدد وزير الاقتصاد على أنه "مقارنة بما كان قبل شهر، نحن في وضع أفضل بكثير، وأرقام التحصيلات الداخلية، تتحدث عن هذا الكلام".



وأعرب العسيلي عن أمله، أن تتحسن الأمور السياسية والاقتصادية، وبذلك نعود لوضعنا الطبيعي، ولكن القطاع الذي سيبقى متأثراً لفترة طويلة، هو قطاع السياحة، حيث إن شركات الطيران لا تعمل والمطارات فارغة، والمرض منتشر، ومن الصعوبة إقناع السياح بالسفر كما كان سابقاً.



من جهة أخرى، قال وزير الاقتصاد: إن هناك منحة من الاتحاد الأوروبي للمناطق الصناعية، بمقدار تسعة ملايين يورو، وسيتم منحها للمرافق الصناعية.





وأضاف: نحن في حوار مع الاتحاد الأوروبي، تتولاه وزارة الاقتصاد مع مكتب رئيس الوزراء، ونقوم بعمل من الذي يمكن أن يستفيد من هذه المنحة، وتحديد المبالغ، ومن المصانع التي يمكن أن نسفيد منها.



وأضاف: "نحن لا زلنا في حوار، ونأمل الأسبوع المقبل أن نضع من هم المستفيدون، وما المواصفات التي تنطبق عليهم.

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي: إن قرارات الحكومة الأخيرة، التي فتحت الاقتصاد، وأعطت مجالاً لكل المنشآت للعمل، كان لها تاثير إيجابي كيير.