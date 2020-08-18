الاحتلال يهدم عمارة سكنية قيد الإنشاء في جبل المكبر بالقدس

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت جرافات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عمارة سكنية قيد الإنشاء، تعود لعائلة المواطن عزيز جميل جعابيص، في حي الصلعة بجبل المكبر جنوب القدس المحتلة.



وأفاد شهود عيان، بأن 3 جرافات تابعة لبلدية الاحتلال، ترافقها 5 دوريات لشرطة الاحتلال، اقتحمت الحي، وشرعت بهدم البناية المكونة من 6 طبقات قيد الإنشاء، وفق ما نقلته (وكالة الأنباء الرسمية).



في غضون ذلك، اندلعت مواجهات وصفت بـ"العنيفة" في الحي مع جيش الاحتلال، لمنع عملية الهدم.