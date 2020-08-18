شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في القدس المحتلة والضفة الغربية، طالت عدداً من المواطنين، بينهم والدة وشقيقا شهيد القدس في البلدة القديمة.

ففي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال، على حاجز (الكونتينر)، والدة الشهيد أشرف حسن عطا الله هلسة (30 عاماً) من بلدة السواحرة الشرقية، والذي استشهد مساء أمس الاثنين على أحد أبواب المسجد الأقصى.

واعتقلت قوات الاحتلال أيضاً شقيقي الشهد هلسة، وذلك أثناء تواجدهما مع والدتهم على حاجز (الكونتينر).

وأطلقت قوات الاحتلال، النار صوب الشاب أشرف هلسة، قرب باب حطة في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، بعد طعنه جنديًا إسرائيليًا، وترك ينزف حتى ارتقى شهيداً.

واعتقلت قوة للاحتلال الشابين الشقيقين طارق وعاطف أبو سبيتان من محيط المسجد الأقصى.

كما واندلعت مواجهات بين الشبان، وقوات الاحتلال، عند حاجز مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

وفي نابلس، اعتقل جنود الاحتلال الشاب تميم عمران، من منزله في قرية بورين جنوبي نابلس، بعد تحطيم مدخل المنزل ومحتوياته والعبث به.

وشددت سلطات الاحتلال على حاجز حوارة، من إجراءات تفتيش السيارات الداخلة والخارجة من مدينة نابلس.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب عبد الرؤوف تيسير ياسين (20 عاماً)، أثناء عبوره حاجزاً عسكرياً طياراً قرب قرية النبي الياس، شرق قلقيلية.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشابين أحمد جلال درويش (19 عاماً) من مخيم عايدة، وأيسر نواف القيسي (19 عاماً)، من مخيم العزة، شمالي بيت لحم، وذلك بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، الشابين قصي محمد عبد الله طالب (17 عاماً)، ومحمد عدنان جرادات (22 عاماً)، عقب دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما، في قرية زبوبا غرب المدينة.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن عامر أحمد دبك، بعد دهم منزله وتفتيشه، في تياسير شرق طوباس.

وتواصل قوات الاحتلال بشكل يومي حملات المداهمة والاعتقالات، والتي تتركز في الليل، ويتخللها عمليات دهم وتفتيش وتخريب في منازل المواطنين، وإرهاب الأطفال والنساء والسكان.

وارتكبت قوات الاحتلال (1655) انتهاكاً، شملت اعتقال (393) مواطناً، بما يشكل ضعف عدد المعتقلين في شهر حزيران/ يونيو.

ونفذت قوات الاحتلال (280) اقتحاماً لمناطق مختلفة في الضفة والقدس، فيما بلغ عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس (341) حاجزاً، كما بلغ عدد مداهمات منازل المواطنين (117) مداهمة، شهدت أعمال تفتيش وتخريب في محتوياتها، وتفجير أبواب عدد من المنازل.

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