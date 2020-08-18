تجمع الفنانين الديمقراطيين: ندعو الفنان محمد عساف للانسحاب من مهرجان دبي

محمد عساف

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رام الله - دنيا الوطن

حيا تجمع الفنانين الديمقراطيين الفلسطينيين، مبادرة عدد من المثقفين والفنانين العرب للانسحاب من عدد من الفعاليات الثقافية والفنية، التي ستجري على أرض دولة الإمارات، احتجاجاً على موقف دولة الإمارات، والخطوات التي اتخذتها للتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، على حساب الحقوق الوطنية الفلسطينية، ومبادرة السلام العربية.



واعتبرت الأمانة العامة للتجمع في بيان وصل "دنيا الوطن"، أن هذا الموقف المتقدم لعدد من الفنانين، يمثل تعبيراً حضارياً راقياً، وينم عن الارتباط العضوي بين المثقف العربي، وقضية فلسطين، التي كانت وما زالت قضية العرب المركزية.



ودعا تجمع الفنانين الفلسطينيين الديمقراطيين، الفنان الفلسطيني محمد عسّاف إلى الاستجابة لنداءات كثير من المثقفين الفلسطينيين والعرب، وأن يقوم بإعلان انسحابه من المشاركة بالمهرجان، المنوي إقامته في دبي، أسوة بالفنانين العرب، الذين أعلنوا انسحابهم من تلك الفعاليات الثقافية، وقال بيان التجمع: "نحن، كفلسطينيين أولى من غيرنا بمقاطعة هذا المهرجان تعبيراً عن تمسكنا بحقوقنا الوطنية، التي لن نتنازل عنها، وعن رفضنا واستنكارنا لخطوات التطبيع بين الإمارات والكيان الذي لم يزل يحتل أراضي دولة فلسطين".



واعتبر بيان التجمع، أن اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي هو خروج على الإجماع العربي، ومثل طعنة للقضية الفلسطينية، وللحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، ولنضاله من أجل الحرية والاستقلال، ودعا البيان جميع المثقفين والفنانين العرب إلى إعلاء صوتهم ضد التطبيع، ومواصلة فعالياتهم التضامنية مع الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة.