الحركي للصحفيين: مقابلة قناة (سكاي نيوز عربية) مع نتنياهو انحطاط إعلامي

مقابلة نتنياهو مع (سكاي نيوز عربية)

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المكتب الحركي المركزي للصحفيين، بالأقاليم الجنوبية، أن المقابلة التي أجرتها قناة (سكاي نيوز عربية) المدعومة إماراتياً مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بمثابة انحطاط إعلامي، وتساوق مع الهرولة للتطبيع مع الاحتلال.



وأكد المكتب الحركي للصحفيين، أن قادة الاحتلال يستغلون هذه المقابلات مع القنوات العربية؛ لاختراق الوعي العربي، وتبرير جرائمهم بحق أبناء الشعب الفلسطيني.



وأضاف: أن ما جرى يستدعي موقفاً حازماً من الاتحاد العام للصحفيين العرب، وتجريم كل من يقوم بإجراء هذه المقابلات مع قادة دولة الاحتلال الإسرائيلي، وعمل قائمة سوداء، يتم فيها إدراج أسماء أي صحفيين أو وسائل إعلام، تقوم بمثل هذه المقابلات التطبيعية.