ظريف يُهاجم أمريكا والسعودية.. السياسات الخاطئة أوصلت لبنان لما هو عليه

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، إن السياسات الأمريكية والسعودية الخاطئة، هي التي أوصلت لبنان إلى ما هو عليه اليوم.



وشدد وزير الخارجية الإيراني على أنه من واجب السعودية وأمريكا، التعويض عن الدمار الذي لحق بلبنان من دون فرض شروط مسبقة وفق (روسيا اليوم).



وأضاف ظريف، أنه بعد لقائه بعدد من المسؤولين في لبنان، فإن غالب الظن أن "انفجار مرفأ بيروت ناجم عن حادث غير متعمد"، داعياً لبنان إلى إجراء التحقيق حول انفجار المرفأ، بشكل مستقل، ويمكن للدول الأخرى، تقديم المساعدة له في التحقيق.



وأكد ظريف، أن مقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بتشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان مقترح جيد للغاية، مشدداً على أنه على لبنان التركيز على إعادة البناء، وتأجيل الدخول في المباحثات السياسية.



واعتبر وزير الخارجية الإيراني، أن الضغوط الأمريكية لتشكيل حكومة غير سياسية في لبنان غير منطقية، ولا معنى في لبنان لدولة غير سياسية.