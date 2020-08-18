دولي

غرينبلات: لم يتم إلغاء خطة الضم بل تم تأجيلها

غرينبلات: لم يتم إلغاء خطة الضم بل تم تأجيلها
رام الله - دنيا الوطن
كشف المبعوث الأميركي السابق لمنقطة الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، أنه لم يتم إلغاء مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية، بل تم تأجيله. 

وصرح غرينبلات لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي (جليتساهل)، صباح اليوم الثلاثاء، أن "المصطلح الذي استخدمته الأطراف الثلاثة في الاتفاق مع الإمارات، هو تأجيل الضم وليس إلغاءه" وفق ما نقله موقع (عكا للشؤون الإسرائيلية).

وبحسب إذاعة الجيش، أضاف غرينبلات: "موضوع الضم ما زال قائماً، ولم يتم إسقاطه من جدول الأعمال، وأنا شخصياً ما زلت أؤيد تطبيقه". 

وأشار غرينبلات: إلى أن أميركا وإسرائيل والإمارات، اختاروا مصطلح تأجيل الضم، مقابل الاتفاق بينهم على معالجة ملف الضفة الغربية لاحقاً.

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