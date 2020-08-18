الاحتلال يعتقل شابين من زبوبا غرب جنين

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابين من قرية زبوبا غرب مدينة جنين.



وذكر مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الشابين قصي محمد عبد الله طالب (17 عاماً)، ومحمد عدنان جرادات (22 عاماً) عقب دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.