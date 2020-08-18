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السودان.. وفيات (كورونا) تتجاوز حاجز الـ800

السودان.. وفيات (كورونا) تتجاوز حاجز الـ800
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصحية في السودان، تسجيل 5 حالات وفاة و62 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة الاتحادية، بأن عدد الإصابات الكلي ارتفع ليصل إلى 12 ألفا و410 حالات، بينها 803 حالات وفاة وفق (روسيا اليوم).

وأشارت الوزارة إلى تماثل 35 حالة للشفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 6 آلاف و385 حالة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم بفيروس كورونا إلى أكثر من 775 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 21 مليون.

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