الاحتلال يعتقل نائب أمين سر (فتح) في تياسير بطوباس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، نائب أمين سر حركة (فتح) في تياسير شرق طوباس، عامر أحمد دبك.



وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت دبك، بعد دهم منزله وتفتيشه.