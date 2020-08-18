تعرف على عدد الإصابات بفيروس (كورونا) بالخليل

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رام الله - دنيا الوطنقال مدير صحة جنوب الخليل، د. عفيف عطاونة لإذاعة (صوت فلسطين): إن العدد الإجمالي للإصابات في الخليل 10300 إصابة تعافى 60% منها وتم تسجيل 92 حالة وفاة.وأكد عطاونة، أن ما يقارب الـ 20 إصابة من الإصابات التي سجلت بالأمس هي لطلاب الثانوية العامة.