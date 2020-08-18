تعرف على عدد الإصابات بفيروس (كورونا) بالخليل
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير صحة جنوب الخليل، د. عفيف عطاونة لإذاعة (صوت فلسطين): إن العدد الإجمالي للإصابات في الخليل 10300 إصابة تعافى 60% منها وتم تسجيل 92 حالة وفاة.
وأكد عطاونة، أن ما يقارب الـ 20 إصابة من الإصابات التي سجلت بالأمس هي لطلاب الثانوية العامة.
قال مدير صحة جنوب الخليل، د. عفيف عطاونة لإذاعة (صوت فلسطين): إن العدد الإجمالي للإصابات في الخليل 10300 إصابة تعافى 60% منها وتم تسجيل 92 حالة وفاة.
وأكد عطاونة، أن ما يقارب الـ 20 إصابة من الإصابات التي سجلت بالأمس هي لطلاب الثانوية العامة.
يتبع..
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