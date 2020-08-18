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دولي

زوجة أوباما: ترامب رئيس غير كُفء

زوجة أوباما: ترامب رئيس غير كُفء
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسلفه باراك أوباما
رام الله - دنيا الوطن
وجهت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، في افتتاح مؤتمر الحزب الديمقراطي الانتقاد إلى دونالد ترامب.

وقالت ميشيل أوباما، إن ترامب رئيس غير كفء، يُظهر "افتقاراً تاماً للتعاطف"، داعية لانتخاب جو بايدن في اقتراع الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر.

وأكدت أنه "في كل مرة نلتفت إلى البيت الأبيض بحثا عن بعض القيادة أو المواساة أو أي مظهر من مظاهر الثبات، فإن ما نحصل عليه في المقابل، هو الفوضى والانقسام والافتقار التام والمطلق للتعاطف".

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