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دولي

كوريا الشمالية تبحث "زيادة كفاءة القتال"

كوريا الشمالية تبحث "زيادة كفاءة القتال"
رام الله - دنيا الوطن
كشفت كوريا الشمالية اليوم، أنها ستعقد جلسة للجنة المركزية لحزب العمال، لمناقشة واتخاذ قرار بشأن قضية ذات أهمية حاسمة في تطوير الثورة الكورية وزيادة كفاءة القتال للحزب.

ولم تقدم وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية مزيدا من التفاصيل حول الاجتماع المقرر يوم غد الأربعاء، بما في ذلك ما ستتم مناقشته بالضبط، لكن المراقبين يتوقعون أن يتناول الاجتماع قضايا تنظيمية بالنظر إلى أن كوريا الشمالية قد عقدت مؤخرا اجتماعات الحزب لمناقشة إطلاق تنظيم حزبي جديد وفق ما نقله (روسيا اليوم).

ويأتي الاجتماع بعد أن ترأس الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اجتماع مجلس السياسة التنفيذية لحزب العمال في 5 أغسطس، وقرر إطلاق قسم جديد داخل اللجنة المركزية للحزب.

وفي الأسبوع الماضي، عقدت كوريا الشمالية أيضا اجتماعا للمكتب السياسي لاتخاذ قرار بشأن إنشاء قسم جديد في اللجنة المركزية وتحديد وظيفته ودوره، قائلة إن القسم الجديد سيقدم مساهمة ملموسة في الحفاظ على كرامة ومصالح الدولة والشعب.

وقد يتطرق الاجتماع أيضا إلى القضايا المتعلقة بحياة الشعب حيث تواجه البلاد تحديا مزدوجا يتمثل في منع تفشي فيروس كورونا ومعالجة الأضرار التي سببتها الأمطار الغزيرة الأخيرة.

ويعتبر اجتماع الأربعاء الأول من نوعه منذ 8 أشهر حيث كان الشمال قد عقد اجتماعا عاما للجنة المركزية ترأس كيم فيه جلسة عامة نادرة استمرت عدة أيام في أواخر العام الماضي.

وخلال جلسة العام الماضي، كشف كيم أن العالم سيشهد قريبا سلاحا استراتيجيا جديدا وحذر من عمل فعلي، متهما الولايات المتحدة بالتباطؤ في المحادثات من أجل مصالحها السياسية.

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