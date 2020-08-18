جرافات الاحتلال تشرع بإقامة منطقة صناعية جنوب طولكرم

رام الله - دنيا الوطنبدأت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، العمل في يومها الأول جنوب طولكرم شمال الضفة الغربية، تمهيداً لإقامة منطقة صناعية، تتبع لمستوطنة (أفني حيفتس).وجاءت عملية التجريف بعد نحو شهرين على تسليم الاحتلال إخطارات للفلسطينيين، تقضي بمصادرة نحو 700 دونم زراعي.وقال مراد دروبي، أمين سر حركة فتح في شوفة: إن "ما يحدث كارثة بكل المقاييس حذرنا منها سابقًا منذ أشهر".واستهدفت أعمال التجريف أراضي البلدات الثلاث جبارة وشوفة وفرعون، إذ ستستمر لنحو 7 أشهر ضمن موازنة ضخمة، رصدتها الحكومة الإسرائيلية، بهدف ربط المستوطنة بحزام استيطاني بالقرب من حاجز جبارة.وقال أحد أصحاب الأراضي الزراعية: إن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك كل القوانين، ويواصل تجريف مئات الدونمات التي امتلكناها من جدود جدودنا.ونسفت آمال المزارعين على ضجيج عمليات التجريف واقتلاع أشجار الزيتون من خلال شق الطرق الاستيطانية بهدف تسهيل عمليات البناء للمنطقة الصناعية، التي ستدمر مستقبل البناء الفلسطيني في المنطقة، وتحطم المواسم الزراعية كافة.وفي السياق، قال أحد المزارعين المتصررين، إننا سنظل نزرع أشجار الزيتون مهما حصل، ومهما جرف الاحتلال أراضينا "الأرض لنا".وقررت فعاليات قرية شوفة، الانطلاق ببرنامج وطني ميداني يستند لأدوات المقاومة الشعبية؛ للوقوف أمام المشروع الاستيطاني الأكبر في محيط طولكرم.