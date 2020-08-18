عاجل

  • جرينبلات: لم يتم إلغاء خطة الضم بل تم تأجيلها

  • سقوط عدة صواريخ قرب الحي الدبلوماسي في العاصمة الأفغانية كابل

  • كورونا عالميا: نحو 778 ألف وفاة و22 مليون و50 ألف اصابة

  • روسيا: إصابة وزير الطاقة بفيروس (كورونا)

  • ظريف: السياسات الأمريكية والسعودية الخاطئة هي التي أوصلت لبنان إلى ما هو عليه اليوم

شؤون فلسطينية

محلل سياسي: جهود مصرية بملف تبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل

محلل سياسي: جهود مصرية بملف تبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
قال المحلل السياسي الفلسطيني، حسام الدجني، إن تصريحات وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، بأن غزة لن تنعم بالهدوء إذا لم تنعم به مستوطنة سديروت، تأتي في إطار "البروباجندا" الإعلامية الإسرائيلية، مؤكداً أن غانتس يدرك أن تلك المعادلة استخدمت كثيراً مع القطاع ولم تحقق نتائج.

وأضاف الدجني، لفضائية الغد، أن على غانتس أن يبحث في أصل المشكلة مع القطاع وهي الحصار المفروض عليه، ولا يجب ربط هذا الملف بعودة الجنود، لافتا إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يدرك جيداً أن حركة حماس لن تُيعد الجنود المأسورين لديها إلا بصفقة تبادل أسرى.

وأوضح الدجني أن معاملة إسرائيل للبالون كالصاروخ والرد على المدنيين بقذائفها وحممها الصاروخية سيؤدي إلى تصعيد متبادل وربما تصل لدرجة غير محمودة، مؤكداً أن المطلوب الآن هو سرعة التدخل من الوسطاء لبحث جذر المشكلة وهو الحصار المفروض على غزة.

وأكد أن الوفد الأمني المصري بحث إعادة دفع التفاهمات إلى الأمام، وألا تكون تلك التفاهمات مقتصرة على إدخال المنحة القطرية، مؤكداً أن هناك جهوداً تقوم بها القاهرة في ملف تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وبين الاحتلال الإسرائيلي، والتي من خلالها يمكن الوصول إلى مقاربة تنهي الواقع المتأزم في القطاع.

وأشار المحلل السياسي إلى أن هناك قابلية لدى الجانب الإسرائيلي في إنهاء ملف الأسرى لدى حركة حماس، خاصة أن تل أبيب تربط حل مشكلة غزة بهذا الملف، موضحاً أنه في حالة نجاح القاهرة في تسوية هذا الملف عبر صفقة تبادل للأسرى يمكن وقتها دفع التفاهمات إلى الأمام وصولاً إلى تهدئة طويلة لتستقر الأوضاع في قطاع غزة.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل شابين من زبوبا غرب جنين

الاحتلال يعتقل شابين من زبوبا غرب جنين

وزير إماراتي: تغيير المشهد ضروري لتجاوز مصطلحات مؤلمة بماضينا العربي كالنكبة والنكسة

وزير إماراتي: تغيير المشهد ضروري لتجاوز مصطلحات مؤلمة بماضينا العربي كالنكبة والنكسة

الاحتلال يعتقل نائب أمين سر (فتح) في تياسير بطوباس

الاحتلال يعتقل نائب أمين سر (فتح) في تياسير بطوباس

تعرف على عدد الإصابات بفيروس (كورونا) بالخليل

تعرف على عدد الإصابات بفيروس (كورونا) بالخليل

صحيفة: حماس أبلغت الوفد المصري بأن &#34;الصبر الفلسطيني نفد&#34; والفصائل جاهزة للتصعيد

صحيفة: حماس أبلغت الوفد المصري بأن "الصبر الفلسطيني نفد" والفصائل جاهزة للتصعيد

جرافات الاحتلال تشرع بإقامة منطقة صناعية جنوب طولكرم

جرافات الاحتلال تشرع بإقامة منطقة صناعية جنوب طولكرم

قبها: على السلطة سحب الذرائع من تحت أقدام الدول العربية المتأرجحة بمواقفها من التطبيع

قبها: على السلطة سحب الذرائع من تحت أقدام الدول العربية المتأرجحة بمواقفها من التطبيع

كوشنير: إسرائيل لن تقوم بتنفيذ خطة الضم في الضفة الغربية

كوشنير: إسرائيل لن تقوم بتنفيذ خطة الضم في الضفة الغربية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابين من زبوبا غرب جنين

الاحتلال يعتقل شابين من زبوبا غرب جنين

الاحتلال يعتقل نائب أمين سر (فتح) في تياسير بطوباس

الاحتلال يعتقل نائب أمين سر (فتح) في تياسير بطوباس

جرافات الاحتلال تشرع بإقامة منطقة صناعية جنوب طولكرم

جرافات الاحتلال تشرع بإقامة منطقة صناعية جنوب طولكرم

محلل سياسي: جهود مصرية بملف تبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل

محلل سياسي: جهود مصرية بملف تبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل

قلقيلية: تعافي 20 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

قلقيلية: تعافي 20 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

قوات الاحتلال تعتقل والدة الشهيد هلسة واثنين من أشقائه

قوات الاحتلال تعتقل والدة الشهيد هلسة واثنين من أشقائه

الجهاد الإسلامي تُعلق على عملية الطعن بالقدس

الجهاد الإسلامي تُعلق على عملية الطعن بالقدس

بلديات غزة تُحذر من أزمة مياه وصرف صحي بالقطاع بسبب أزمتي الكهرباء والوقود

بلديات غزة تُحذر من أزمة مياه وصرف صحي بالقطاع بسبب أزمتي الكهرباء والوقود

منوعات

شاهد: بعد أنباء زواجها من طارق العريان.. معلومات لا تعرفها عن نيكول سعفان

شاهد: بعد أنباء زواجها من طارق العريان.. معلومات لا تعرفها عن نيكول سعفان

شاهد: ماغي فرح تصدم متابعيها بتوقعات جديدة للفترة القادمة

شاهد: ماغي فرح تصدم متابعيها بتوقعات جديدة للفترة القادمة

هل ألمحت روان بن حسين إلى امكانية حبس زوجها على طريقة هيفاء وهبي؟

هل ألمحت روان بن حسين إلى امكانية حبس زوجها على طريقة هيفاء وهبي؟

نسرين طافش: ما يحدث اليوم لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ

نسرين طافش: ما يحدث اليوم لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ

شاهد: لطفي لبيب يبكي وأحمد عز يُقبّل يده أمام الجمهور

شاهد: لطفي لبيب يبكي وأحمد عز يُقبّل يده أمام الجمهور

أراد الموساد تجنيده.. كيف خدع &#34;سمير الإسكندراني&#34; إسرائيل؟

أراد الموساد تجنيده.. كيف خدع "سمير الإسكندراني" إسرائيل؟

تايلور سويفت تحذر الأمريكيين من ترامب وخداعه

تايلور سويفت تحذر الأمريكيين من ترامب وخداعه

مذيعة شهيرة ترد على اتهماها بتمثيل واصطناع الحزن على لبنان

مذيعة شهيرة ترد على اتهماها بتمثيل واصطناع الحزن على لبنان

بعد تسريب عقد زواجها من &#34;وزيري&#34;.. هيفاء وهبي تتقدم بطلب للنائب العام المصري

بعد تسريب عقد زواجها من "وزيري".. هيفاء وهبي تتقدم بطلب للنائب العام المصري

ابنة شويكار تروي التفاصيل الأخيرة من حياة والدتها

ابنة شويكار تروي التفاصيل الأخيرة من حياة والدتها

عربي

السودان.. وفيات (كورونا) تتجاوز حاجز الـ800

السودان.. وفيات (كورونا) تتجاوز حاجز الـ800

خفر السواحل الإماراتي يشتبك مع ثمانية قوارب مخالفة

خفر السواحل الإماراتي يشتبك مع ثمانية قوارب مخالفة

مصر تُسجل تراجعاً في إصابات ووفيات فيروس (كورونا) اليومية

مصر تُسجل تراجعاً في إصابات ووفيات فيروس (كورونا) اليومية

الرئيس المصري يُعلن عصراً جديداً من العمل الحكومي ويحدد تاريخه

الرئيس المصري يُعلن عصراً جديداً من العمل الحكومي ويحدد تاريخه