كوشنير: إسرائيل لن تقوم بتنفيذ خطة الضم في الضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

أوضح غاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إسرائيل لن تقوم بتنفيذ خطة الضم في الضفة الغربية دون دعم الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنها غير مطروحة على الطاولة في هذه المرحلة.



وأكد في إيجاز للصحفيين، أن الإدارة الأمريكية لن تعطي موافقتها على خطة الضم في الوقت الحالي، معرباً عن يقينه في أن إسرائيل لن تقوم بالضم دون موافقة الرئيس ترامب، نظراً للعلاقات الجيدة بينه وبين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وقال كوشنير: إنه للمرة الأولى توافق إسرائيل على التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية على أساس (صفقة القرن)، بل وقدمت اقتراحًا لتبادل الأراضي.



وأضاف: أن هذا تقدم جدي يظهر للقوى السياسية في المنطقة أن إسرائيل جادة، داعياً الفلسطينيين الى العودة الى طاولة المفاوضات مع إسرائيل على خلفية تعليق خطة الضم.



وكشف مستشار الرئيس الأمريكي، إٔن الولايات المتحدة تريد من إسرائيل التركيز في الفترة الحالية على إقامة علاقات جديدة مع العالم العربي وليس على الضم، موضحا أن إسرائيل تسيطر على هذه الأراضي على أي حال، لذلك لا داعي لتمرير الضم.