شؤون فلسطينية

محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة تتوقف عن العمل اليوم

محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة تتوقف عن العمل اليوم
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
من المتوقع أن تتوقف محطة توليد الكهرباء في القطاع عن العمل، الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، وفق ما أعلنت سلطة الطاقة بغزة.

وأفادت سلطة الطاقة بغزة في بيان صحفي، يوم الأحد الماضي، أن توقف المحطة، جاء بسبب نفاد الوقود، نتيجة إيقاف توريد الوقود اللازم لتشغيل المحطة من طرف الاحتلال الإسرائيلي، منذ يوم الأربعاء الماضي من (معبر كرم أبو سالم).

وأوضحت أن ذلك التوقف، سيترتب عليه زيادة العجز في إمدادات الطاقة الكهربائية للمواطنين؛ لتصبح نسبة العجز أكثر من 75%.

وقالت شركة توزيع الكهرباء في بيان تعقيباً على ذلك: "إن هذا الأمر سينعكس بشكل مباشر وخطير على جدول توزيع الكهرباء، الذي ستتقلص عدد ساعاته نتيجة فقدان الشركة لكمية كهرباء كبيرة ومهمة كانت تحصل عليها من المحطة تصل لقرابة 63 ميجاوات، حيث ستصل نسبة العجز لأكثر من 75%".

وحذرت الشركة، من التداعيات غير المسبوقة لهذا الاجراء غير الانساني، والذي ستمس تداعياته، المواطنين في المقام الأول، وستعرض حياة الكثيرين لخطر الموت، وخاصة أولئك الذين يعانون من أوضاع صحية غير مستقرة، لافتة إلى أن هذا القرار سيلقي بظلاله الثقيلة وتداعياته الخطيرة على القطاعات الحيوية وخاصة القطاع الصحي والمستشفيات وقطاع الخدمات والتعليم والمياه والصرف الصحي والقطاع الصناعي والتجاري والزراعي وغيره من القطاعات الهامة والتي ستكون معرضه لخطر التوقف وانهيار خدماتها.

وحذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، من تداعيات وقف محطة توليد الكهرباء، بغزة اليوم الثلاثاء، على كافة الخدمات الأساسية للمواطنين، وبالتحديد الخدمات الصحية.
وأعرب في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، عن قلقه الشديد من تداعيات وقف تشغيل محطة توليد الكهرباء الثلاثاء الموافق 18/8/2020، على كافة الخدمات الأساسية لسكان قطاع غزة، وخاصة الخدمات الصحية، وخدمات صحة البيئة، والمنشآت الصناعية والتجارية والزراعية وغيرها.

كما أصدر اتحاد بلديات قطاع غزة،  بياناً صحفياً حول قرار وقف إدخال الوقود، وتفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي بالقطاع، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جاء فيه: 

وقال الاتحاد إنّ تجدد أزمة الكهرباء ستؤثر على جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، خاصة وأن مرافق البلديات وأعمالها مرتبطة بالتيار الكهربائي بالدرجة الأولى، في وقت تعاني البلديات من صعوبات بالغة في توفير الوقود اللازم لتشغيل المولدات الاحتياطية لسد العجز في التيار الكهربائي.

وأضاف: أنّ خدمة توصيل المياه إلى منازل المواطنين ستتأثر سلبًا، وستشهد جداول توزيع المياه ارتباكًا واضحًا، نظرًا لاعتماد الآبار على الكهرباء بشكل أساسي، وصعوبة توصيلها للمواطنين بشكل متوافق مع ساعات وصل التيار الكهربائي لديهم ما ينتج عنه مشكلة مركبة تتمثل في صعوبة وصول المياه للأدوار العلوية.

وشدد الاتحاد إنّ انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة سيؤدي إلى وقف عمل محطات ضخ مياه الصرف الصحي إلى محطة المعالجة، مما ينذر بكارثة صحية وبيئية لا تحمد عقباها، وقد تضطر البلديات إلى ضخ مياه الصرف الصحي للأسف باتجاه شاطئ البحر بشكل مباشر دون معالجة.

وكانت سلطات الاحتلال قررت إغلاق معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، بما في ذلك منع دخول الوقود لمحطة توليد الكهرباء، رداً على إطلاق بالونات حارقة على مناطق "غلاف غزة" منذ عدة أيام.

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