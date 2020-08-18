قلقيلية: تعافي 20 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا) بالمحافظة



وبذلك يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة بفيروس (كورونا) في المحافظة 212 إصابة، وفق تصريح للمحافظ عبر صفحة المحافظة على (فيسبوك).

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة مساء أمس الاثنين، تعافي 20 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا) في مناطق متعددة من المحافظة قلقيلية.