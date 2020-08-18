شؤون فلسطينية

قلقيلية: تعافي 20 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

قلقيلية: تعافي 20 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا) بالمحافظة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة مساء أمس الاثنين، تعافي 20 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا) في مناطق متعددة من المحافظة قلقيلية.

وبذلك يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة بفيروس (كورونا) في المحافظة 212 إصابة، وفق تصريح للمحافظ عبر صفحة المحافظة على (فيسبوك).

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