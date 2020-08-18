خفر السواحل الإماراتي يشتبك مع ثمانية قوارب مخالفة

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل في الإمارات أنه "طبق قواعد الاشتباك" على ثمانية قوارب صيد انتهكت المياه الإقليمية للدولة، لم تمتثل لأوامره.



وأوضح الجهاز، وفق وكالة الأنباء الإماراتية، أن دوريات تابعة له رصدت ظهر أن عدداً من قوارب الصيد دخلت المياه الإقليمية للإمارات شمال غرب جزيرة صير بونعير.



وأضاف أن زوارق حرس السواحل قامت بمحاولة إيقاف قوارب الصيد المخالفة لكنها لم تمتثل للأوامر.



وتابع: "ثم تم تحريك 3 زوارق مطاردة للدعم والإسناد حيث تم التأكد من وجود 8 قوارب صيد مخالفة "وعليه تم تطبيق قواعد الاشتباك".