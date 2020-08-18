شاهد: الطيران الإسرائيلي يقصف أهدافاً جنوب قطاع غزة

أقدمت طائرات الاحتلال الإسرائيلية، فجر الثلاثاء، على قصف أهداف في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بزعم رد الاحتلال على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع.



وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال أقدم على استهداف أراضي زراعية بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما لم يبلغ عن سقوط اصابات أو أي أضرار.



وفي السياق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي قصف أهدافاً في قطاع غزة رداً على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع.



الجدير ذكره، أن الوفد الأمني المصري غادر قطاع غزة بعد ساعات من زيارة القطاع حيث التقى وفداً من قيادة حماس لبحث إعادة الهدوء لغزة.



وفي السياق، قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، إن الطائرات الحربية هاجمت البنية التحتية لحركة حماس في غزة، وذلك رداً على تفجير بالونات ناسفة وحرقها من قطاع غزة خلال النهار.







وفي السياق، قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، إن الطائرات الحربية هاجمت البنية التحتية لحركة حماس في غزة، وذلك رداً على تفجير بالونات ناسفة وحرقها من قطاع غزة خلال النهار.

رام الله - دنيا الوطن