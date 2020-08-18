شؤون فلسطينية

شاهد: الطيران الإسرائيلي يقصف أهدافاً جنوب قطاع غزة

شاهد: الطيران الإسرائيلي يقصف أهدافاً جنوب قطاع غزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أقدمت طائرات الاحتلال الإسرائيلية، فجر الثلاثاء، على قصف أهداف في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بزعم رد الاحتلال على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع.

وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال أقدم على استهداف أراضي زراعية بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما لم يبلغ عن سقوط اصابات أو أي أضرار.

وفي السياق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي قصف أهدافاً في قطاع غزة رداً على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع.

الجدير ذكره، أن الوفد الأمني المصري غادر قطاع غزة بعد ساعات من زيارة القطاع حيث التقى وفداً من قيادة حماس لبحث إعادة الهدوء لغزة.

وفي السياق، قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، إن الطائرات الحربية هاجمت البنية التحتية لحركة حماس في غزة، وذلك رداً على تفجير بالونات ناسفة وحرقها من قطاع غزة خلال النهار.

 


أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تعتقل والدة الشهيد هلسة واثنين من أشقائه

قوات الاحتلال تعتقل والدة الشهيد هلسة واثنين من أشقائه

الجهاد الإسلامي تُعلن موقفها من حضور اجتماع القيادة الفلسطينية برام الله

الجهاد الإسلامي تُعلن موقفها من حضور اجتماع القيادة الفلسطينية برام الله

الجهاد الإسلامي تُعلق على عملية الطعن بالقدس

الجهاد الإسلامي تُعلق على عملية الطعن بالقدس

شاهد: لحظة تنفيذ شاب فلسطيني عملية طعن بمدينة القدس

شاهد: لحظة تنفيذ شاب فلسطيني عملية طعن بمدينة القدس

الخارجية والمغتربين تُصدر تقريرها اليومي بشأن مصابي فيروس (كورونا) بالجاليات

الخارجية والمغتربين تُصدر تقريرها اليومي بشأن مصابي فيروس (كورونا) بالجاليات

بلديات غزة تُحذر من أزمة مياه وصرف صحي بالقطاع بسبب أزمتي الكهرباء والوقود

بلديات غزة تُحذر من أزمة مياه وصرف صحي بالقطاع بسبب أزمتي الكهرباء والوقود

فتح وحماس توجهان دعوة مشتركة للفلسطينيين بشأن &#34;المهرجان الوطني&#34;

فتح وحماس توجهان دعوة مشتركة للفلسطينيين بشأن "المهرجان الوطني"

&#34;الخارجية&#34; تطالب المجتمع الدولي بوقف الازدواجية في التعامل مع جرائم الاحتلال

"الخارجية" تطالب المجتمع الدولي بوقف الازدواجية في التعامل مع جرائم الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل والدة الشهيد هلسة واثنين من أشقائه

قوات الاحتلال تعتقل والدة الشهيد هلسة واثنين من أشقائه

الجهاد الإسلامي تُعلق على عملية الطعن بالقدس

الجهاد الإسلامي تُعلق على عملية الطعن بالقدس

&#34;الخارجية&#34; تطالب المجتمع الدولي بوقف الازدواجية في التعامل مع جرائم الاحتلال

"الخارجية" تطالب المجتمع الدولي بوقف الازدواجية في التعامل مع جرائم الاحتلال

قطاع غزة يُسجّل ثماني إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

قطاع غزة يُسجّل ثماني إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

تربية بيت لحم تقرر إغلاق مدرستي مسقط وبتير بسبب (كورونا)

تربية بيت لحم تقرر إغلاق مدرستي مسقط وبتير بسبب (كورونا)

تحديد موعد جديد لانعقاد اجتماع القيادة الفلسطينية برام الله غداً

تحديد موعد جديد لانعقاد اجتماع القيادة الفلسطينية برام الله غداً

الجبهة الشعبية: الأهداف الأمريكية والإماراتية أهداف مشروعة للمقاومة

الجبهة الشعبية: الأهداف الأمريكية والإماراتية أهداف مشروعة للمقاومة

استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالقدس

استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالقدس

منوعات

أراد الموساد تجنيده.. كيف خدع &#34;سمير الإسكندراني&#34; إسرائيل؟

أراد الموساد تجنيده.. كيف خدع "سمير الإسكندراني" إسرائيل؟

هل ألمحت روان بن حسين إلى امكانية حبس زوجها على طريقة هيفاء وهبي؟

هل ألمحت روان بن حسين إلى امكانية حبس زوجها على طريقة هيفاء وهبي؟

نسرين طافش: ما يحدث اليوم لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ

نسرين طافش: ما يحدث اليوم لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ

شاهد: لطفي لبيب يبكي وأحمد عز يُقبّل يده أمام الجمهور

شاهد: لطفي لبيب يبكي وأحمد عز يُقبّل يده أمام الجمهور

تايلور سويفت تحذر الأمريكيين من ترامب وخداعه

تايلور سويفت تحذر الأمريكيين من ترامب وخداعه

مذيعة شهيرة ترد على اتهماها بتمثيل واصطناع الحزن على لبنان

مذيعة شهيرة ترد على اتهماها بتمثيل واصطناع الحزن على لبنان

بعد تسريب عقد زواجها من &#34;وزيري&#34;.. هيفاء وهبي تتقدم بطلب للنائب العام المصري

بعد تسريب عقد زواجها من "وزيري".. هيفاء وهبي تتقدم بطلب للنائب العام المصري

ابنة شويكار تروي التفاصيل الأخيرة من حياة والدتها

ابنة شويكار تروي التفاصيل الأخيرة من حياة والدتها

قرار جديد من كارول سماحة بسبب الأوضاع في لبنان

قرار جديد من كارول سماحة بسبب الأوضاع في لبنان

كيف ردّت &#34;نادين نجيم&#34; على صحفي لبناني قال لها &#34;انكتبلك عُمُر ووجه جديد&#34;؟

كيف ردّت "نادين نجيم" على صحفي لبناني قال لها "انكتبلك عُمُر ووجه جديد"؟

عربي

خفر السواحل الإماراتي يشتبك مع ثمانية قوارب مخالفة

خفر السواحل الإماراتي يشتبك مع ثمانية قوارب مخالفة

مصر تُسجل تراجعاً في إصابات ووفيات فيروس (كورونا) اليومية

مصر تُسجل تراجعاً في إصابات ووفيات فيروس (كورونا) اليومية

السعودية تُعلن سقوط مقذوف لـ (أنصار الله) الحوثية على قرية حدودية

السعودية تُعلن سقوط مقذوف لـ (أنصار الله) الحوثية على قرية حدودية

لبنان يُعلن تمديد حالة الطوارئ في بيروت حتى 19 سبتمبر

لبنان يُعلن تمديد حالة الطوارئ في بيروت حتى 19 سبتمبر