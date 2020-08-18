مصر تُسجل تراجعاً في إصابات ووفيات فيروس (كورونا) اليومية

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة المصرية الاثنين، تسجيل 115 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا، و13 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأكدت الوزارة، شفاء 908 مصاب بكورونا وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 60651 حالة، وفق (روسيا اليوم).



وأشارت الوزارة، أن إجمالي الإصابات بكورونا بلغ 96590 حالة من ضمنهم 60651 حالة تم شفاؤها، و 5173 حالة وفاة.



وتشير الأرقام المعلنة مؤخرا، إلى أن المنحنى الوبائي في البلاد أخذ بالانخفاض، حيث سجلت مصر أمس الأحد، عن 139 إصابة بكورونا، بالإضافة إلى 19 حالة وفاة.