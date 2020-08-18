قوات الاحتلال تعتقل والدة الشهيد هلسة واثنين من أشقائه
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة، على حاجز الكونتينر، والدة الشهيد أشرف حسن عطا الله هلسة (30 عاما) من بلدة السواحرة الشرقية، والذي استشهد مساء أمس الإثنين على أحد أبواب المسجد الأقصى، واثنين من أشقائه، وذلك وفق مصادر محلية من البلدة.
اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة، على حاجز الكونتينر، والدة الشهيد أشرف حسن عطا الله هلسة (30 عاما) من بلدة السواحرة الشرقية، والذي استشهد مساء أمس الإثنين على أحد أبواب المسجد الأقصى، واثنين من أشقائه، وذلك وفق مصادر محلية من البلدة.
وفي وقت سابق، استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم الاثنين، بعدما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، بمنطقة باب حطة بمدينة القدس، بزعم تنفيذه عملية طعن.
وأكدت القناة 13 الإسرائيلية، أن شرطياً إسرائيلياً، أصيب بجروح وصفت بالمتوسطة، بعدما تعرض لعملية الطعن بمنطقة باب حطة بالقدس.
وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، قد أكدت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت طواقمها، من الدخول لمحيط باب حطة، أحد ابواب المسجد الأقصى، لإسعاف الشاب المصاب.
وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، قد أكدت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت طواقمها، من الدخول لمحيط باب حطة، أحد ابواب المسجد الأقصى، لإسعاف الشاب المصاب.
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