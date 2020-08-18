الرئيس المصري يُعلن عصراً جديداً من العمل الحكومي ويحدد تاريخه



وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، أن الاجتماع شهد كذلك استعراض الموقف التنفيذي للبنية الرقمية والخدمات المعلوماتية بمختلف محاورها في العاصمة الإدارية الجديدة، سواء على المستوى الأمني، أو الخدمي، أو إدارة المرافق، أو الحكومة الذكية.









رام الله - دنيا الوطنقال عبد الفتاح السيسي، الرئيس المصري، إن عصراً جديداً من العمل الحكومي وتقديم الخدمات المميزة للمواطنين سيبدأ مع بدء العمل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، المقرر أوائل العام المقبل.ووجه السيسي، خلال لقائه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وعددا من الوزراء لاستعراض الخطة التنفيذية لعملية انتقال وميكنة الجهات الحكومية للعاصمة الإدارية، بإعطاء أهمية قصوى لتأهيل العاملين وتدريب الكوادر الحكومية على انتهاج الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة، وذلك عند انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، مع توفير الآليات اللازمة للمتابعة والتقييم في الإطار العام لبناء الدولة المصرية الحديثة، وفق (سكاي نيوز).