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الجهاد الإسلامي تُعلن موقفها من حضور اجتماع القيادة الفلسطينية برام الله

الجهاد الإسلامي تُعلن موقفها من حضور اجتماع القيادة الفلسطينية برام الله
القيادة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أكد خالد البطش، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، أن حركته ستشارك في اللقاء الذي سيعقد اليوم الثلاثاء بمدينة رام الله، وذلك بعد تلقيها دعوة من الرئيس محمود عباس بهذا الخصوص.

وقال البطش، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "بعد أن تلقت الحركة دعوة لحضور اجتماع موسع برام الله يترأسه الأخ الرئيس أبو مازن، فإن الحركة ستشارك في اللقاء الذي سيعقد يوم الثلاثاء بهدف تعزيز الموقف الوطني الرافض للضم و للتطبيع" مؤكدا أن وحدة الموقف الفلسطيني تقطع الطريق على كل المحاولات البائسة لتشريع وجود الاحتلال على أرض فلسطين".

وجدد البطش التأكيد على موقف حركة الجهاد الإسلامي الداعي إلى ضرورة استعادة الوحدة ورص الصفوف في مواجهة الاحتلال ومشاريع تصفية القضية الوطنية وصولا لتحقيق هدف التحرير والعودة.

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