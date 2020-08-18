زعيم كوريا الشمالية يأمر بقتل الكلاب الأليفة واطعامها لشعبه

قال موقع (سكاي نيوز)، إن السلطات في كوريا الشمالية أجبرت أصحاب الكلاب الأليفة على تسليم كلابهم للسلطات، كي يتم قتلها واستخدامها كطعام في المطاعم الكورية الشمالية، بسبب نقص حاد في اللحوم.



وحسب الموقع، فقد قرر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إسكات معاناة شعبه من نقص اللحوم، باستخدام الكلاب الأليفة في البلاد.



وتكون الكلاب الأليفة عادة في "بيونغيانغ" ملكاً للطبقة الغنية، وتعتبرها الحكومة الكورية بأنها رمز "للانحطاط الرأسمالي"،



وكان كيم جونغ أون قد أصدر حظراً على ملكية الحيوانات الأليفة، في يوليو الماضي، واصفا إياها "بتوجه برجوازي مشبوه".





رام الله - دنيا الوطن