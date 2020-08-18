سبع وفيات ونحو 1600 إصابة بفيروس (كورونا) في إسرائيل





ويبلغ عدد الإصابات النشطة 23,318 إصابة، و399 مصابا بحالة صحية حرجة منهم 111 موصولون بأجهزة التنفس الإصطناعي في المستشفيات. وبلغ عدد حالات التعافي 70,267 حالة.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، تسجيل 7 وفيات و1597 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 692 وفاة وحصيلة الإصابات إلى 94,277 إصابة.ووفقا لمعطيات "الصحة الإسرائيلية"، تم تسجيل 4 وفيات و921 إصابة خلال اليوم.