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الخارجية والمغتربين تُصدر تقريرها اليومي بشأن مصابي فيروس (كورونا) بالجاليات

الخارجية والمغتربين تُصدر تقريرها اليومي بشأن مصابي فيروس (كورونا) بالجاليات
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين: إن فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الإجلاء، أفاد بوصول الدفعة الثانية من الأحباب العالقين والطلبة الخريجين العائدين من جمهوريات روسيا
الاتحادية، إلى أرض الوطن هذا اليوم. 

وأضافت في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "كما أفادنا الفريق بأن دفعة جديدة من الأحباب العالقين في الوطن، غادرت ظهر اليوم إلى تركيا؛ للالتحاق بأعمالهم وأسرهم". 

وتابع البيان: "أفادنا فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية في ميتشغن؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 2583 إصابة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة لهذا اليوم في صفوف الجالية، ليبقى عدد الوفيات 71 حالة وفاة".

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