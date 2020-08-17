محمد البرادعي يدعو لاستبدال حل الدولتين بـ "مفهوم الدولة الواحدة"

اقترح نائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، العودة لمفهوم الدولة الواحدة بدلاً من حل الدولتين، والدفاع عن القضية الفلسطينية كقضية "فصل عنصري".



وقال البرادعي، في تغريدة عبر حسابه على (تويتر): إن "المطالب تراوحت منذ البداية بين دولة واحدة للفلسطينيين واليهود على أرض فلسطين أو دولتين مستقلتين، وفي ضوء كل ما حدث قد يكون الحل الأفضل المتاح حالياً هو العودة إلى مفهوم الدولة الواحدة ثنائية القومية، والدفاع عن القضية كقضية فصل عنصري".





وأضاف البرادعي: "من الضروري أن يتوحد الفلسطينيون ويأخذوا زمام الأمور"، مشيراً إلى جزء من كلمة رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات في الأمم المتحدة عام 1974، عندما قال: "فلنعمل معاً على تحقيق الحلم في أن أعود مع شعب في ظل دولة واحدة ديمقراطية، يعيش فيها المسيحي واليهودي والمسلم في كنف المساواة والعدل والإخاء".





وكان البرادعي قال في تغريدة بعد إعلان اتفاق "تطبيع العلاقات" بين الإمارات وإسرائيل: "لم نفهم، على عكس إسرائيل، عندما بدأنا التفاوض معها في السبعينات، أن السلام المنفرد ليس سلامًا وإنما إخلال بتوازن القوى في المنطقة لصالح طرف على الآخر، مما يؤدي في المدى البعيد إلى ضياع فرص السلام العادل والمستدام"، مضيفاً أن "الكل يدفع الثمن".

رام الله - دنيا الوطن