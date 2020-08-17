شؤون فلسطينية

تربية بيت لحم تقرر إغلاق مدرستي مسقط وبتير بسبب (كورونا)

تربية بيت لحم تقرر إغلاق مدرستي مسقط وبتير بسبب (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، اليوم الاثنين، إغلاق مدرستي بنات مسقط في بلدة الدوحة وبتير غرب بيت لحم لمدة 48 ساعة، بسبب تفشي وباء (كورونا).

وأفادت مديرية التربية والتعليم، وفق وكالة (وفا)، أنه تبين إصابة طالبة في كل مدرسة في المرحلة الثانوية العامة "التوجيهي" بفيروس (كورونا)، مشيرةً إلى أن هذا القرار يأتي لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي، بحصر دائرة المخالطين للمصابين وأخذ العينات والمسوحات من أجل السيطرة على الخارطة الوبائية والحد من انتشار الفيروس.

يذكر، أنه تقرر اليوم عودة الدوام في مدارس نحالين لطلبة الثانوية العامة، بعد إغلاقها لمدة 48 ساعة.

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