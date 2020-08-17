السعودية تُعلن سقوط مقذوف لـ (أنصار الله) الحوثية على قرية حدودية





وقالت إدارة الدفاع المدني، وفق وكالة (سبوتنك)، إن المقذوف لم يؤد إلى أي إصابات أو وفيات.



وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني في منطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي: إن المديرية تلقت بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري، أطلقه الحوثيون من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان.



​وتابع الغامدي، قائلاً: "سقوط مقذوف نتج عنه تضرر منزلين ومركبة بالشظايا المتطايرة، دون أن يترتب على ذلك أي إصابات أو وفيات".



وقال المسؤول السعودي: إنه تمت مباشرة جميع الإجراءات اللازمة والمعتمدة في مثل تلك الحالات.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الحكومة السعودية، مساء الاثنين، سقوط مقذوف، أطلقته جماعة (أنصار الله) الحوثية على إحدى القرى الحدودية، مشيرةً إلى أن القرية أقصى الجنوب الغربي للسعودية.