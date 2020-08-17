دولي

شاهد: طائرة ترامب الرئاسية تنجو من الاصطدام بجسم غريب فوق واشنطن

شاهد: طائرة ترامب الرئاسية تنجو من الاصطدام بجسم غريب فوق واشنطن
طائرة ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (بلومبيرغ)، إن طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كادت أن تصطدم بما يبدو أنها طائرة صغيرة بدون طيار عند اقترابها من مطار بالقرب من واشنطن، ليلة الأحد، وفقًا لعدد من الأشخاص كانوا على متن طائرة الرئاسة.

ونقلت الوكالة، إن الجهاز الملون بالأصفر والأسود ويشبه الصليب، ظهر على الجانب الأيمن من الطائرة الرئاسية وشاهده العديد من ركابها، وكان ذلك قبل هبوطها بوقت قصير في تمام الساعة 05:54 مساءً بالتوقيت المحلي.

وأحالت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية، الأسئلة حول الحادث إلى الخدمة السرية، التي لم تستجب لطلبات الوسائل الإعلامية بتأكيد تفاصيل الواقعة. 

كما أحالت إدارة الطيران الفيدرالية طلبات الأسئلة المتعلقة بالموضوع إلى القوات الجوية الأمريكية.

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