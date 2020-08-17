تحديد موعد جديد لانعقاد اجتماع القيادة الفلسطينية برام الله غداً

كشف القيادي في حركة (حماس)، حسن يوسف، عن قرار للقيادة الفلسطينية، بتحديد موعد جديد للاجتماع المقرر غداً، والذي ستحضره حركتا حماس والجهاد الإسلامي.





وقال يوسف، وفق إذاعة (الأقصى): "تقرر تقديم موعد انعقاد لقاء اجتماع القيادة الفلسطينية، غداً الثلاثاء في تمام السابعة مساءً، بمقر منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله".



وفي وقت سابق، أكد يوسف لـ "دنيا الوطن"، أن حركته تلقت دعوة للمشاركة في اجتماع القيادة الفلسطينية، المزمع عقده يوم الأربعاء.



وقال يوسف: "في صبيحة هذا اليوم، تلقينا دعوة للمشاركة في اجتماع القيادة، يوم الأربعاء، وخلال ساعات يسيرة، كان الرد الإيجابي من الحركة، بأنها ستشارك فيه".



وأضاف يوسف: "في الوقت القريب، سنعلن عن أسماء وفد الحركة، الذي سيشارك في الاجتماع، لأن ما يجري الآن من اتفاق إماراتي إسرائيلي، حدث كبير، ويمس بقضيتنا الفلسطينية، فيستوجب علينا أن نصطف جميعاً ونتمرتس في خندق واحد لمواجهة المخاطر المحدقة بقضينا".



وحول ما إذا سيتم مناقشة ملف المصالحة الفلسطينية خلال الاجتماع، أكد القيادي في حماس، أن أجندة الاجتماع مفتوحة، ولكن هناك أولويات، تتمثل في خطوة الإمارات بتطبيعها مع الاحتلال الإسرائيلي.



وقال: "إذا كان هناك مجال لمناقشة ملف المصالحة، لابد من التطرق إليه، ولكن بالرغم من ذلك فإن مثل هذه القضايا لا يتم بحثها في هذا الواقع الذي نعيشه، فهو يحتاج إلى أجواء مختلفة، ولكن نحن لا نمانع من الخوض في أي شيء، ومستعدون لتقديم خطوات نحو الوحدة الوطنية، وإتمام المصالحة".

رام الله - دنيا الوطن