شؤون فلسطينية

استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالقدس

استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم الاثنين، بعدما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، بمنطقة باب حطة بمدينة القدس، بزعم تنفيذه عملية طعن.

وأكدت القناة 13 الإسرائيلية، أن شرطياً إسرائيلياً، أصيب بجروح وصفت بالمتوسطة، بعدما تعرض لعملية الطعن بمنطقة باب حطة بالقدس.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، قد أكدت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت طواقمها، من الدخول لمحيط باب حطة، أحد ابواب المسجد الأقصى، لإسعاف الشاب المصاب.


 



 

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