الشيوخي يدعو انتفاضة إلكترونية لإسقاط اتفاق التطبيع وانشاء قائمة سوداء للمطبعين



وقال لا بد من اطلاق هذه الانتفاضة الكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي كافة ووسائل الصحافة والاعلام لفضح برامج التطبيع والمطبعين ولاسقاط معاهدة العدوان الثلاثي وما تسمى بمعاهدة السلام التطبيعية الاماراتية الخيانية مع الاحتلال الصهيو امريكي .



واوضح القائد الفلسطيني عزمي الشيوخي ان وسائل اعلام عبرية بدأت بالاعلان عن تنظيم برامج تطبيعية سياحية وتجارية وخدماتيه واقتصادية وثقافية متعددة بين دولة الامارات ودولة الكيان الاحتلالي الصهيوني .



واكد انه يجب فضح كل أشكال التطبيع والمطبعين الذين يشاركون باي علاقات او اي زيارات او لقاءات او اي عمل او اي نشاط واي برامج مهما كانت يتم تنظيمها من قبل دولتي الامارات و الاحتلال الصهيوني لانها تاتي على حساب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وعلى حساب الامن القومي للامتين العربية والاسلامية من خلال تسهيل دخول الاحتلال والاستعمار الى عمقنا الاستراتيجي في الوطن العربي .



واضاف اننا في اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني واللجان الشعبية الفلسطينية سنعمل على انشاء قائمة سوداء مفتوحة باسماء المطبعين وسيكون على راس هذه القائمة السوداء اسم المطبع الاول حاكم دولة الامارات محمد ابن زايد الذي قام بشكل علني ومجاني بجريمة خيانة القدس والمقدسات والامة مع سبق الاصرار والترصد مع اسرائيل وامريكا وسيضاف بعدها على هذه القائمة اسم كل من له علاقة من الاماراتيين ومن العرب في معاهدة العدوان الثلاثي " الاماراتي والصهيوني والامريكي " وكل من له فعل او عمل او نشاط تطبيعي من العالم العربي والاسلامي .



واردف كل اماراتي او عربي يثبت انه يقوم باي اتصال او اي تواصل او اي نشاط مع دولة الاحتلال سيتم وضعه على القائمة السوداء .



وقال الشيوخي اننا في اللجان الشعبية الفلسطينية وفي اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني سنقوم بالعمل على البدء في انشاء هذه القائمة السوداء بالتعاون مع جالياتنا الفلسطينية ومع المؤسسات والجهات والمنظمات العربية والاقليمية والدولية التي تدعم قضيتنا الفلسطينية العادلة وتقاطع الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي وتناهض وتكافح التطبيع معه .



رام الله - دنيا الوطندعا عزمي الشيوخي، رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، امين عام اللجان الشعبية الفلسطينية، اليوم الاثنين، لتعزيز حملات مقاطعة الاحتلال ولانتفاضة الكترونية لاسقاط معاهدة العدوان الثلاثي وانشاء قائمة سوداء للمطبعين على راسها حاكم الامارات محمد بن زايد .