الأحمد: بحثنا مع الوفد المصري البالونات والتنصل الإسرائيلي من الالتزامات

قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إن تعليق ضم الضفة الغربية جرى قبل الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي بأشهر، لافتاً إلى أن ذلك نتيجة الموقف الصلب للقيادة الفلسطينية.





وأضاف الأحمد، وفق قناة (الميادين): "ليس في الاتفاق جملة واحدة عن الضم ولا عن الدولة الفلسطينية، والاتفاق الإماراتي الإسرائيلي الأميركي لم يعلن شكله النهائي حتى الآن".





وتابع: "الأسلوب الصهيوني يقضي بمحاولة خلق وقائع على الأرض ثم محاولة تحويلها لواقع، ولاتفاق الإسرائيلي الإماراتي أكثر من تطبيع وهو خيانة وطعنة لفلسطين".





وأكمل: "صفقة القرن تتحدث عن دولة وهمية لا وجود لها على الأرض، واتفاق التطبيع الاماراتي الإسرائيلي يأتي في سياق "صفقة القرن".





واستكمل: "بحثنا مع الوفد المصري البالونات والتنصل الإسرائيلي من الالتزامات والوفد سيعود لرام الله، وزيارة الوفد المصري مقررة قبل التطبيع الإماراتي الإسرائيلي".

رام الله - دنيا الوطن