الوفد الأمني المصري يُغادر قطاع غزة بعد زيارة استمرت عدة ساعات





وظهر اليوم، وصل الوفد الأمني المصري لقطاع غزة والتقى عدد من قيادات الفصائل الفلسطينية وذلك لبحث الأوضاع الامنية في القطاع، فيما لم يعلن عن نتائج الاجتماع.





الجدير ذكره، أن قطاع غزة يشهد توتراً أمنياً منذ عدة أيام حيث تقدم الطائرات الإسرائيلية على قصف أهداف متفرقة بالقطاع بزعم إطلاق البالونات الحارقة.

رام الله - دنيا الوطنغادر الوفد الأمني المصري، مساء اليوم الثلاثاء، قطاع غزة عبر معبر إيرز/بيت حانون الإسرائيلي، وذلك بعد زيارة للقطاع استغرقت عدة ساعات.