فلسطين تُسجل ثلاث حالات وفاة بفيروس (كورونا) مساء اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل ثلاثة حالات وفاة بالضفة الغربية بفيروس (كورونا) المستجد وذلك مساء اليوم الاثنين.



وقالت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك: "تسجيل ثلاث حالات وفاة لمواطنين ( ٤٤، ٦٢، ٧٣ عاماً) من بيت أولا ويطا ومدينة الخليل، متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، وقد كانوا يعانون من عدة أمراض مزمنة".



وصباح اليوم، أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة تسجيل 456 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 358 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وأضافت الوزيرة أن الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل (124)، محافظة نابلس (83)، محافظة بيت لحم (5) محافظة قلقيلية (3)، محافظة رام الله والبيرة (25)، محافظة أريحا والأغوار (39)، محافظة سلفيت (9)، مدينة القدس (146)، ضواحي القدس (22).



وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (57)، محافظة طولكرم (7)، محافظة طوباس (3)، محافظة جنين (1)، مدينة القدس (290).



وأوضحت وزيرة الصحة أن نسبة التعافي بلغت 61.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 38.2%، وحالات الوفاة 0.5% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين، لافتةً إلى وجود 23 مريضاً غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.



رام الله - دنيا الوطن