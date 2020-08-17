عاجل

  • الأحمد: تعليق الضم جرى قبل الاتفاق بأشهر نتيجة الموقف الصلب للقيادة الفلسطينية

  • الأحمد: ليس في الاتفاق جملة واحدة عن الضم ولا عن الدولة الفلسطينية

  • الأحمد: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي الأميركي لم يعلن شكله النهائي حتى الآن

  • الأحمد: الأسلوب الصهيوني يقضي بمحاولة خلق وقائع على الأرض ثم محاولة تحويلها لواقع

  • الأحمد: الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي أكثر من تطبيع وهو خيانة وطعنة لفلسطين

  • الأحمد: "صفقة القرن" تتحدث عن دولة وهمية لا وجود لها على الأرض

  • الأحمد: اتفاق التطبيع الاماراتي الإسرائيلي يأتي في سياق "صفقة القرن"

  • الأحمد: بحثنا مع الوفد المصري البالونات والتنصل الإسرائيلي من الالتزامات والوفد سيعود لرام الله

  • الأحمد: زيارة الوفد المصري مقررة قبل التطبيع الإماراتي الإسرائيلي

  • الآن: الوفد الأمني المصري يغادر قطاع غزة عبر حاجز إيرز

عربي

لبنان يُعلن تمديد حالة الطوارئ في بيروت حتى 19 سبتمبر

لبنان يُعلن تمديد حالة الطوارئ في بيروت حتى 19 سبتمبر
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في لبنان، اليوم الاثنين، تمديد إعلان حالة الطوارئ في العاصمة بيروت، حتى 18 أيلول سبتمبر المقبل.

وقال بيان صدر عن رئاسة مجلس الوزراء في لبنان:"تقرر واستنادًا إلى موافقة استثنائية صادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء، تمديد إعلان حالة الطوارئ والإجراءات المتعلقة بها في مدينة بيروت لغاية 1890 ضمنًا، وعلى أن يعرض الموضوع لاحقًا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية"، وفق وكالة (سبوتنك).

ومن جانبه قرر وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، يوم الخميس الماضي، تمديد حالة الطوارئ في بيروت لمدة شهر والبدء بعزل بعض الأحياء في المناطق مع التشدد بالحجر المنزلي.

وشهد لبنان انفجارا مدويا، يوم الثلاثاء 4 أغسطس/ آب، تسبب في سقوط أكثر من 170 قتيلا وأكثر من 6 آلاف مصاب، مع خسائر مادية قدرت بمليارات الدولارات، وأرجعت السلطات اللبنانية الحادث إلى اشتعال 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم التي جرى تخزينها بمستودعات مرفأ بيروت منذ 6 سنوات تقريبا.

وإثر الانفجار، توافد آلاف المتظاهرين إلى الساحة الرئيسة في بيروت، واندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب، قام خلالها المحتجون بإلقاء الحجارة على القوى الأمنية التي بادلتهم بإلقاء القنابل المسيلة للدموع، وعجلت الاحتجاجات بتقديم رئيس الوزراء، حسان دياب، استقالة حكومته مساء الاثنين الماضي.

أخبار ذات صلة

أول زيارة علنية لمسؤول إسرائيلي بارز للإمارات

أول زيارة علنية لمسؤول إسرائيلي بارز للإمارات

فيديو يوثق لحظة اشتباك الجيش السوري مع دورية للجيش الأمريكي شرق الفرات

فيديو يوثق لحظة اشتباك الجيش السوري مع دورية للجيش الأمريكي شرق الفرات

الحريري يتوجه إلى لاهاي لحضور جلسة النطق بالحكم بقضية اغتيال والده

الحريري يتوجه إلى لاهاي لحضور جلسة النطق بالحكم بقضية اغتيال والده

21 قتيلا بهجومين على فندق وقاعدة عسكرية بالعاصمة الصومالية

21 قتيلا بهجومين على فندق وقاعدة عسكرية بالعاصمة الصومالية

مسؤول بالبيت الابيض: السعودية هي التالية التي ستوقع اتفاق سلام مع إسرائيل

مسؤول بالبيت الابيض: السعودية هي التالية التي ستوقع اتفاق سلام مع إسرائيل

نجل الحريري يدعو اللبنانيين لضبط النفس عشية النطق بالحكم بقضية اغتيال والده

نجل الحريري يدعو اللبنانيين لضبط النفس عشية النطق بالحكم بقضية اغتيال والده

رسمياً: الرئيس الإسرائيلي يدعو ولي عهد أبوظبي إلى زيارة القدس

رسمياً: الرئيس الإسرائيلي يدعو ولي عهد أبوظبي إلى زيارة القدس

العراق ينفي تعاقده مع (هوبي لوبي) لاسترداد آثاره المهربة إلى أمريكا

العراق ينفي تعاقده مع (هوبي لوبي) لاسترداد آثاره المهربة إلى أمريكا

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

القيادي حسن يوسف: ثمن التطبيع باهظ جداً وغير مقبول

القيادي حسن يوسف: ثمن التطبيع باهظ جداً وغير مقبول

قيادي بحماس يعلق على دعوة الرئيس الإسرائيلي لمحمد بن زايد لزيارة إسرائيل

قيادي بحماس يعلق على دعوة الرئيس الإسرائيلي لمحمد بن زايد لزيارة إسرائيل

تفاصيل اتصال هاتفي بين وزير خارجية دولة عربية ونظيره الإسرائيلي

تفاصيل اتصال هاتفي بين وزير خارجية دولة عربية ونظيره الإسرائيلي

شاهد: اندلاع 26 حريقا بمستوطنات غلاف غزة منذ الصباح بفعل البالونات الحارقة

شاهد: اندلاع 26 حريقا بمستوطنات غلاف غزة منذ الصباح بفعل البالونات الحارقة

مفتي فلسطين يُحرّم الصلاة بالأقصى وفق الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي

مفتي فلسطين يُحرّم الصلاة بالأقصى وفق الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي

وزيرة الصحة تُحذّر من ارتفاع كبير بعدد الإصابات والعودة لخيار الإغلاق

وزيرة الصحة تُحذّر من ارتفاع كبير بعدد الإصابات والعودة لخيار الإغلاق

مصلحة مياه بلديات الساحل تُزود مركز الحجر الصحي في دير البلح بالمياه

مصلحة مياه بلديات الساحل تُزود مركز الحجر الصحي في دير البلح بالمياه

سلطة الطاقة تمنح رخصة مؤقتة لمحطة توليد طاقة كهربائية بمحافظة الخليل

سلطة الطاقة تمنح رخصة مؤقتة لمحطة توليد طاقة كهربائية بمحافظة الخليل

منوعات

أراد الموساد تجنيده.. كيف خدع &#34;سمير الإسكندراني&#34; إسرائيل؟

أراد الموساد تجنيده.. كيف خدع "سمير الإسكندراني" إسرائيل؟

هل ألمحت روان بن حسين إلى امكانية حبس زوجها على طريقة هيفاء وهبي؟

هل ألمحت روان بن حسين إلى امكانية حبس زوجها على طريقة هيفاء وهبي؟

نسرين طافش: ما يحدث اليوم لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ

نسرين طافش: ما يحدث اليوم لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ

شاهد: لطفي لبيب يبكي وأحمد عز يُقبّل يده أمام الجمهور

شاهد: لطفي لبيب يبكي وأحمد عز يُقبّل يده أمام الجمهور

تايلور سويفت تحذر الأمريكيين من ترامب وخداعه

تايلور سويفت تحذر الأمريكيين من ترامب وخداعه

مذيعة شهيرة ترد على اتهماها بتمثيل واصطناع الحزن على لبنان

مذيعة شهيرة ترد على اتهماها بتمثيل واصطناع الحزن على لبنان

بعد تسريب عقد زواجها من &#34;وزيري&#34;.. هيفاء وهبي تتقدم بطلب للنائب العام المصري

بعد تسريب عقد زواجها من "وزيري".. هيفاء وهبي تتقدم بطلب للنائب العام المصري

ابنة شويكار تروي التفاصيل الأخيرة من حياة والدتها

ابنة شويكار تروي التفاصيل الأخيرة من حياة والدتها

قرار جديد من كارول سماحة بسبب الأوضاع في لبنان

قرار جديد من كارول سماحة بسبب الأوضاع في لبنان

كيف ردّت &#34;نادين نجيم&#34; على صحفي لبناني قال لها &#34;انكتبلك عُمُر ووجه جديد&#34;؟

كيف ردّت "نادين نجيم" على صحفي لبناني قال لها "انكتبلك عُمُر ووجه جديد"؟

عربي

الحريري يتوجه إلى لاهاي لحضور جلسة النطق بالحكم بقضية اغتيال والده

الحريري يتوجه إلى لاهاي لحضور جلسة النطق بالحكم بقضية اغتيال والده

21 قتيلا بهجومين على فندق وقاعدة عسكرية بالعاصمة الصومالية

21 قتيلا بهجومين على فندق وقاعدة عسكرية بالعاصمة الصومالية

مسؤول بالبيت الابيض: السعودية هي التالية التي ستوقع اتفاق سلام مع إسرائيل

مسؤول بالبيت الابيض: السعودية هي التالية التي ستوقع اتفاق سلام مع إسرائيل

نجل الحريري يدعو اللبنانيين لضبط النفس عشية النطق بالحكم بقضية اغتيال والده

نجل الحريري يدعو اللبنانيين لضبط النفس عشية النطق بالحكم بقضية اغتيال والده