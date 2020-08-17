أول تعليق فلسطيني على ظهور نتنياهو عبر (سكاي نيوز) الإماراتية

قالت لجان المقاومة الشعبية، إن ظهور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على فضائية (سكاي نيوز) الإماراتية يمثل "انحدار أخلاقي جديد".





وأوضحت اللجان، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن ذلك يمثل "تطبيع مخزي يكشف مدى الذل والمهانة والخيانة الذي وصل إليه النظام الاماراتي"، وفق التصريح.





الجدير ذكره، أن (سكاي نيوز) الإماراتية أجرت لقاء صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، وذلك للحديث عن التطبيع الإسرائيلي الإماراتي.

رام الله - دنيا الوطن