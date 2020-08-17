ماذا علقت حركة فتح على موافقة حماس بالمشاركة باجتماع القيادة؟

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

علقت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، على اعلان حركة حماس الايجباي في المشاركة باجتماع القيادة الفلسطينية، المزمع عقده يوم الاربعاء المقبل.



وقال بيان طبيب، عضو المجلس الثوري لحركة فتح في تصريح لـ"دنيا الوطن": "نبارك مشاركة حركة حماس في اجتماع القيادة الفلسطينية المزمع عقده، يوم الأربعاء، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والذي سيناقش الردود على صفقة القرن ومشروع الضم واتفاق العار الثلاثي الصهيوأمريكي الاماراتي".



وأضاف طبيب: "ندعو حركة حماس بالتوقف عن استلام الأموال القطري عبر الاحتلال الاسرائيلي، لأن هذه الاموال هي لدس السم في الجسد الفلسطيني، كما أننا نطالب بموقف فلسطيني واحد موحد؛ للرد على كل من تسول له نفسه بأن يحذو حذو دولة الامارات بتطبيع علاقاتها مع الاحتلال الاسرائيلي".



وأشار إلى ان الكل الفلسطيني مطالب بموقف واحد موحد؛ لمواجهة صفقة القرن ومشاريع الضم والتطبيع، لافتا إلى أن التاريخ لن يرحم أحد في حال قصر برده على هذه المشاريع.



وفي السياق، قال طبيب: "نحن قمنا بإسقاط العديد من المؤامرات على القضية الفلسطينية وكنا في جسد واحد وموقف فلسطيني واحد، وبالتالي المطلوب العودة الى الموقف الفلسطيني، ومطالبين بإنهاء هذا الانقسام البغيض الذي جعل هذه الانظمة الفاسدة تتآمر على الشعب الفلسطيني، من أجل التطبيع مع الاحتلال".